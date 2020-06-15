Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, разыскали бронетранспортер, который с февраля 2015 считался похищенным из воинской части.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Следователи установили, что в феврале 2015 неустановленные военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским лицам поврежденную в ходе боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 для проведения ремонта. При этом передача военного имущества не была никак документально оформлена.
В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт, пропала, а боевую машину в воинскую часть не вернули.
12 июня 2020 года в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер.
После получения соответствующих выводов и экспертиз, БТР вернут в часть.
Напомним, ранее в апреле ВСУ получили новую партию БТРов, в корпусах которых ранее обнаружили трещины.