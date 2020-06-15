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На акции в поддержку Стерненко под Шевченковским судом произошли задержания

Один из задержанных - ведущий митинга.

Фото: Фото Сергій Нужненко/ Радіо Свобода

На акции в поддержку Сергея Стерненко под Шевченковским райсудом Киева произошли задержания. Среди тех, кого забрали полицейские, был, в частности, ведущий митинга Николай Выговский.

"Он просто включил мегафон, когда телеканал, недружественный к Украине, освещал события", - рассказала в эфире "Прямого" народный депутат Мария Ионова.

Полиция расценила это как препятствование журналистской деятельности, добавила депутат. После этого мужчину с мегафоном задержали, также повязали несколько человек, стоявших рядом.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Сейчас пять ребят вывезли", - сообщила она. По словам депутата, к задержанным полиция применяла силу, одного из них били ногами.

Во время стычек пострадал депутат Роман Лозинский из "Голоса". Ему порвали футболку.

Пресс-служба полиции позже подтвердила, что задержаны пять человек.

"Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались", - говорится в официальной версии правоохранителей.

Самых активных участников стычки задержали, их забрали в управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений. После этого будет решаться вопрос о правовой квалификации их действий.

Напомним, что в Шевченковском районном суде Киева выбирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Его подозревают в убийстве человека в мае 2018 года.

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