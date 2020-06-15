За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
ГлавнаяОбществоЖизнь

Главаря банды, захватившей "Изоляцию" в 2014 году в Донецке, объявили в розыск

Ему объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Главаря банды, захватившей "Изоляцию" в 2014 году в Донецке, объявили в розыск
Архивное фото
Фото: www.facebook.com/IZOLYATSIA

Главаря банды боевиков "ДНР", которые в 2014 году захватили территорию культурной институции "Изоляция" в Донецке, объявили в розыск. Ему объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый был главарем одного из незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, и жестоко обращался с военнопленными и гражданским населением. В ходе досудебного расследования установлено, что 9 июня 2014 подозреваемый, действуя по предварительному сговору с группой лиц, вооруженных огнестрельным оружием, прибыл на территорию бывшего завода изоляционных материалов в г. Донецке и организовал захват без военной необходимости имущества юридических и физических лиц . В результате таких действий собственникам имущества причинен значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Позже боевики переоборудовали здание в "тюрьму Изоляция", в которой удерживали и пытали пленных.

Отмечается, что суд предоставил разрешение на задержание подозреваемого для рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, "Изоляция" - это негосударственный фонд, открытый в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Фонд осуществляет свою деятельность в трех направлениях: специальные арт-проекты в диалоге с территорией Изоляции, образовательные программы и проекты, ориентированные на активизацию жизни сообществ.

После захвата здания боевиками в 2014 году фонд переехал в Киев.

9 июня  2020 года, в шестую годовщину захвата "Изоляции", фонд объявил, что намерен вернуться на Донбасс.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также