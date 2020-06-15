В Сваляве вандалы осквернили мемориал возле Стены плача

Кулеба назвал это провокацией для дестабилизации отношений с Венгрией.

В Сваляве вандалы повредили мемориал возле Стены плача - важного места для украинских венгров. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуацию на Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", - заявил Кулеба.

Министр иностранных дел высказал надежду, что Украина и Венгрия способны найти взаимные решения урегулирования спорных вопросов без пересечения "красных линий".

"Украинские венгры, как и представители других национальных меншин, являются важной и неотделимой частью украинского общества. И я понимаю, что они не менее важны для Венгрии. Нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антивенгерских настроений в Украине и антиукраинских настроений в Венгрии", - отметил Дмитрий Кулеба.

Как пишет "Голос Карпат", злоумышленники повредили панно с информацией на трех языках - венгерском, украинском и немецком.

"Факты подтверждают, что это могли сделать венгерские ненавистники", - заявил секретарь совета Свалявскоо мемориального парка Дьердь Дупко.

Напомним, что ранее в СМИ появились публикации о создании так называемого венгерского района на Закарпатье. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицает эти данные, отмечая, что к Береговскому району присоединят Виноградовский, но речи о создании "национального района" нет.