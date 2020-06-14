Стало известно имя военного, погибшего 13 июня в Луганской области

Леонид Добрянский получил смертельную травму во время выполнения боевого задания.

Фото: facebook.com/30brigade Леонид Добрянский

В зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области 13 июня от минно-взрывной травмы погиб Леонид Добрянский с позывным "Старый".

Об этом говорится на странице 30-й ОМБр в фейсбук.

Он был командиром отделения взвода управления разведывательной роты 30-й отдельной механизированной бригады. В июле ему исполнилось бы 46 лет.

Леонид Добрянский уроженец города Ружин Житомирской области. Вместе с семьей проживал в Киеве. До войны Леонид работал на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

С 2014 по 2015 год воевал в составе 72-й ОМБр. Летом 2014 во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области Леонид был ранен.

Осенью 2015 года присоединился к 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского. Его контракт подходил к концу, в июле он мог вернуться домой.

Леонид планировал отпраздновать свадьбу своей единственной дочери и вернуться назад к побратимам.