Во Львовской области от удара молнии погиб подросток

Мальчик оказался в поле во время грозы.

Во Львовской области от удара молнии погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает "Золочів.нет".

Инцидент произошел около 18:00 в субботу, 13 июня, в селе Подгорцы.

Мальчик пас в поле скот во время грозы. От удара молнии ребенок погиб на месте.

Напомним, ночью 13 июня в Карпатах погиб 26-летний турист из Львова. 12 июня он вместе с товарищем поднимался на гору Грофа (1748 м). Недалеко от села Осмолода Рожнятовского района их застала гроза, во время которой они потеряли связь друг с другом и разошлись. Один из туристов пришел в место встречи, о котором они заранее договорились, а другого не было.

Пропавшего мужчину искали всю ночь и нашли утром на вершине Грофы без признаков жизни.