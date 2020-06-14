Львовская область в несколько раз обошла другие регионы по количеству новых случаев коронавируса

13 июня во Львовской области зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 139.

Это почти в два раза больше, чем в Киеве, который идет следующим по количеству выявленных инфицированных за последние сутки. 13 июня в столице COVID-19 обнаружили у 66 человек.

Для сравнения в соседней Тернопольской области за последние сутки зарегистрировали 24 случая, в Ивано-Франковской - 33, в Волынской - 44.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Таким образом Львовская область вышла на третье место в Украине по количеству инфицированных и на второе место по числу смертей.

Всего по состоянию на утро 14 июня коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 2797 жителей. Из них 1611 случаев - во Львове.

618 пациентов выздоровели, 92 человек - умерли.

Напомним, ранее во Львовской области дважды откладывали смягчение карантина из-за рекордной статистики по коронавирусу.