Бразилия вышла на второе место в мире по количеству смертей от COVID-19

От коронавируса в Бразилии умерло почти 42 тыс. человек.

Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавирусной болезни COVID-19, обойдя Великобританию.

От коронавируса в Бразилии умерло почти 42 тыс. человек, пишет BBC.

Всего подтвержденных случаев здесь 828 810, однако это число, как полагают, может быть выше, поскольку массового тестирования не проводится. Предположительно, Бразилия еще не прошла пик заболеваемости.

Тем временем Индия вышла на четвертое место по количеству заболевших. Сейчас там почти 310 тысяч заразившихся, а к концу июля этот показатель может превысить 500 тыс. случаев.

Число заболевших в Мумбаи превысило общее число инфицированных COVID-19 в китайском городе Ухань, с которого началась пандемия.

По состоянию на 13 июня лидерами по числу случаев инфицирования являются:

США - 2,06 млн человек Бразилия - 828,8 тыс. человек Россия - 519,5 тыс. человек Великобритания - 295,8 тыс. человек Испания - 243,6 тыс. человек Италия - 236,7 тыс. человек Перу - 220,7 тыс. человек Франция - 193,2 тыс. человек Германия - 187,3 тыс. человек Иран - 185,0 тыс. человек

По количеству смертей: