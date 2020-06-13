Возгорание произошло во время ремонтных работ, в результате возгорания никто не пострадал.

На атомной подводной лодке "Перле", пришвартованной во французском Тулоне, вспыхнул пожар.

Это произошло во время ремонтных работ, в результате возгорания никто не пострадал, передает Associated Press.

Местные власти утверждают, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не является радиоактивным.

➡️ Una jornada agridulce para los submarinistas 🇫🇷, mientras que en el noroeste se lanzaba con éxito un misil balístico M51 desde el SNLE Le Téméraire, en el sudeste se producía un incendio en la proa del SNA La Perle, que está en dique seco en Toulon. No hay riesgo radioactivo. pic.twitter.com/fTTgBNnjYU — MalvinasData [Hernán] (@MalvinasData) June 12, 2020

Несколько месяцев назад с подводной лодки сняли атомный реактор, слили топливо и демонтировали вооружение для проведения ремонтных работ.

Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

К вечеру пожарным удалось локализировать пожар.

Сообщается, что поиск возможных очагов возгораний продолжается. Двигательные отсеки не пострадали.

Фото: twitter.com/Premarmed

"Перле" относится к подводным лодкам типа "Руби", первая из которых была заложена в 1976 году. "Перле" самая новая французская субмарина этого типа, она была спущена на воду в 1990 году.