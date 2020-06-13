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Во Франции загорелась атомная подводная лодка

Возгорание произошло во время ремонтных работ, в результате возгорания никто не пострадал.

Во Франции загорелась атомная подводная лодка
Фото: twitter.com/MaguyTran

На атомной подводной лодке "Перле", пришвартованной во французском Тулоне, вспыхнул пожар.

Это произошло во время ремонтных работ, в результате возгорания никто не пострадал, передает Associated Press.

Местные власти утверждают, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не является радиоактивным.

Несколько месяцев назад с подводной лодки сняли атомный реактор, слили топливо и демонтировали вооружение для проведения ремонтных работ.

Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

К вечеру пожарным удалось локализировать пожар.

Сообщается, что поиск возможных очагов возгораний продолжается. Двигательные отсеки не пострадали.

Фото: twitter.com/Premarmed

"Перле" относится к подводным лодкам типа "Руби", первая из которых была заложена в 1976 году. "Перле" самая новая французская субмарина этого типа, она была спущена на воду в 1990 году.

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