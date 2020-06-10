Сообщается, что возгорание произошло в комнате с вещдоками.

Ночью в Киеве в здании Главного следственного управления Министерства внутренних дел произошел пожар.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", который опубликовал фото и видео с места происшествия.

"Сегодня, ближе к утру, загорелось здание по адресу Набережное шоссе, 25. "Злые языки" говорят, что горело следственное управление МВД", - говорится в комментарии к видео.

На видео видно, как к сданию приехали несколько пожарных машин, но близко к месту возгорания никого не подпускали.

"По нашей информации, предварительная версия причины пожара на Набережном шоссе, 25, где находится Главное следственное управление - поджог в комнате с вещественными доказательствами", - отмечается в сообщении.

В МВД официально происшествие не комментировали.

Фото: "Киев Оперативный"