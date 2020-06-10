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В селе Виноградовка Болградского района Одесской области демонтировали памятник Ленину. Об этом сообщили LB.ua в сельсовете.

По имеющейся информации, на прошлой неделе состоялась сессия сельсовета. На ней депутаты решили демонтировать памятник Ленину, из-за которого полиция открыла уголовное производство.

"Мы его демонтировали и перенесли в подсобное помещение. Пусть там пока что лежит", - рассказали LB.ua в сельсовете.

Руководитель проекта "Декомунизация.Украина" Вадим Позняков в свою очередь сообщил, что ее активисты попробуют до конца года добиться демонтажа остальных памятников Ленина в Одесской области.

"Потом займемся Полтавской областью, где осталось очень много недекомунизированых памятников", - рассказал он.

Напомним, что, по данным Одесской областной госадминистрации, памятники Ленину до последнего времени оставались в пяти селах области: Виноградовка, Городнее, Зализничное, Калчева Болградского района, а также в Первомайском Захарьевского района.

В связи с этим местная полиция зарегистрировала два уголовных производства по факту нарушения законодательства о декоммунизации (ст. 436-1 УК).