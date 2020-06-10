Мототрактор для небольшого участка. Брать или не брать?

Купить мототрактор для небольшого участка или не купить? Вот в чем вопрос.

Мототракторы в последнее время набирают все большую и большую популярность среди украинских фермеров. Это уже не диковинка и не признак зажиточности хозяина, а просто позарез необходимая техника. Обработка земли, удобрение культур, полив и сбор урожая — это все под силу железному коню.

Почему мототрактор?

Но почему именно мототрактор, а не минитрактор или трактор? Все просто. Для покупки обычного трактора требуется не только много денег, но еще и опыт управления данной сельскохозяйственной техникой. Да и зачем он нужен, если участок у вас небольшой.

Минитрактор подойдет для тех, у кого участок площадью до 20 гектаров. А вот мототрактор станет отличным выбором для небольших участков.

Преимущества мототрактора

Мототрактор — это тот вид техники, который просто создан из преимуществ.

● Экономичность. Мототрактор использует меньше топлива, чем минитрактор. Двигатель этой техники построен таким образом, что топливо расходуется с умом — ваш кошелек это точно ощутит на себе!

● Малогабаритность. Небольшой размер позволяет маневрировать между рядами деревьев и не повреждать разнообразные конструкции и насаждения.

● Долговечность. Мототрактор купить — о проблемах забыть. Эта техника будет служить вам верой и правдой, без сбоев и поломок долгие годы. Вам остается только тщательно ухаживать за ней.

Особенности выбора мототрактора

● Оцените целесообразность покупки. Если ваш участок до 1 гектара, то покупать мототрактор не имеет смысла. На такой площади можно справиться с работой мотоблоком.

● Объективно оцените свой опыт работы с такой техникой. Если у вас его нет — то при выборе стоит обратиться за помощью к специалистам.

● Мототрактор цена. Цена на данную технику варьируется. Есть модели с меньшей мощностью, соответственно, и цена на них будет меньше.

Однозначно — БРАТЬ!

Если ваш бизнес связан с сельским хозяйством, и вы хотите оптимизировать свою работу, то ответ на вопрос: “Покупать мототрактор или нет?” не заставит себя ждать. Конечно же, брать. Эта техника значительно упростит вам жизнь и сделает ее легче. А работа на участке пойдет как по маслу.

Главное, перед покупкой внимательно изучите модельный ряд и технические характеристики. В случае надобности, обратитесь к специалистам или к опытным владельцам данной техники. И будет вам счастье!