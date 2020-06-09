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​Одному из организаторов перестрелки в Броварах заочно сообщили о подозрении

В ходе ряда обысков изъяли разное оружие, патроны, ножи и "черновые" записи.

​Одному из организаторов перестрелки в Броварах заочно сообщили о подозрении
Фото: npu.gov.ua

Сегодня утром, 9 июня, провели ряд обысков по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.

Об этом сообщается на сайте нацполиции.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли разное оружие, патроны, ножи и "черновые" записи.

Одному из организаторов заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Следственные действия продолжаются.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Сообщалось, что причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

Полиция установила 67 человек, которые принимали в ней участие. Ранее 44 из них получили подозрения (пятеро - заочно). 29 человек были арестованы на 60 дней без права внесения залога, двое - арестованы правом внесения залога, пятерых отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней, троих - под ночной домашний арест.

Также МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам за участие в перестрелке.

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