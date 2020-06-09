В Киеве 10 июня ожидается до +32, на юге страны - до +36

Кратковременные дожди и град прогнозируются в западных областях.

В Киеве 10 июня небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах дожди, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, температура ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +29…+35 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +29…+36 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

Напомним, что 9 июня в Киеве 30-32 градуса тепла, без дождя. На западе Украины кратковременные осадки.