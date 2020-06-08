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Во вторник в Киеве ожидается жаркая погода без осадков

Днем воздух прогреется до 30-32 градусов.

Во вторник в Киеве ожидается жаркая погода без осадков
Фото: kyivcity.gov.ua

Во вторник, 9 июня, в Киеве ожидается солнечная погода без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный небольшой дождь с грозами, ветер юго-восточный, 15-20 м/с, температура ночью +10...+17 градусов, днем +21...+28 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь с грозами, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +28...+33 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +28...+34 градуса.

На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13....+19 градусов, днем +28...+34 градуса.

8 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +16...+22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

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