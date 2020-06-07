Четыре области и Киев по-прежнему не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

В этих регионах слишком высокое число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

По состоянию на 7 июня Киев и четыре области не готовы к смягчению карантина. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Карантинные ограничения пока нельзя ослаблять в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в столице.

В этих регионах слишком высокое число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

Вчера к смягчению карантина также не были готовы Житомирская и Донецкая области.

Напомним, с 22 мая в Украине начал действовать адаптивный карантин. Следующий этап смягчения противоэпидемических мер запланирован на 10 июня. Тогда смогут возобновить работу рестораны в помещениях, гостиницы, учреждения культуры.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской (68) и Черновицкой областях (54), а также в Киеве (43 случая). Всего COVID-19 в Украине заразились 26 999 человек.