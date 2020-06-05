В Украине за сутки подтвердили 553 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 5 июня в Украине зафиксировано 25 964 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"По данным ЦОС, на 5 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25964 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 762 - летальных, 11372 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1093 случая;

Волынская область - 1008 случаев;

Днепропетровская область - 960 случаев;

Донецкая область - 195 случаев;

Житомирская область - 855 случаев;

Закарпатская область - 1280 случаев;

Запорожская область - 477 случаев;

Ивано-Франковская область - 1507 случаев;

Кировоградская область - 538 случаев;

Киев - 3292 случая;

Киевская область - 1711 случаев;

Львовская область - 1988 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 970 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1962 случая;

Сумская область - 188 случаев;

Тернопольская область - 1233 случая;

Харьковская область - 1196 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 501 случай;

Черновицкая область - 3519 случаев;

Черкасская область - 432 случая;

Черниговская область - 250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 5 июня в мире зарегистрировали 6 702 793 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 393 212 человек скончались.