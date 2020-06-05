В Украине за сутки подтвердили 553 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 5 июня в Украине зафиксировано 25 964 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
"По данным ЦОС, на 5 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25964 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 762 - летальных, 11372 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР", - говорится в сообщении.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 1093 случая;
Волынская область - 1008 случаев;
Днепропетровская область - 960 случаев;
Донецкая область - 195 случаев;
Житомирская область - 855 случаев;
Закарпатская область - 1280 случаев;
Запорожская область - 477 случаев;
Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
Кировоградская область - 538 случаев;
Киев - 3292 случая;
Киевская область - 1711 случаев;
Львовская область - 1988 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 307 случаев;
Одесская область - 970 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1962 случая;
Сумская область - 188 случаев;
Тернопольская область - 1233 случая;
Харьковская область - 1196 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 501 случай;
Черновицкая область - 3519 случаев;
Черкасская область - 432 случая;
Черниговская область - 250 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 5 июня в мире зарегистрировали 6 702 793 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 393 212 человек скончались.