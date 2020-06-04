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Финалист прошлогодней Лиги Чемпионов взял 175-миллионный кредит из-за коронавируса

Вслед за "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" взял кредит.

Финалист прошлогодней Лиги Чемпионов взял 175-миллионный кредит из-за коронавируса
Дэниель Леви с сыном - Джошем
Фото: EPA/UPG

Лондонский "Тоттенхэм" взял кредит в государственном банке Великобритании, чтобы преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт "шпор".

Сумма ссуды составила 175 млн фунтов. Отмечается, что эти средства нельзя использовать в трансферной кампании.

По оценкам финансовых аналитиков клуба, потери финалиста прошлогодней Лиги Чемпионов из-за недополученной прибыли вызванной пандемией COVID-19 могут превысить 200 млн фунтов.

И чтобы сбалансировать бюджет, "Тоттенхэм" решил воспользоваться государственной программой кредитования.

При этом президента клуба с Северного Лондона Дэниеля Леви не может впечатлить текущее занимаемое место "Тоттенхэма" в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги – 8-е, и перспективы квалифицироваться на следующий год в ЛЧ - отставание от 4-го места составляет 7 очков.

Напомним, на прошлой неделе другой клуб АПЛ – "Манчестер Юнайтед" взял кредит, в размере 140 млн фунтов. Однако в отличие от Тоттенхэма, клуб с Олд Траффорд может использовать ссуду без каких-либо ограничений, включая на покупку игроков.

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