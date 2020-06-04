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В "Динамо" может состояться третье пришествие Юрия Семина

Экс-наставник "Локомотива" может вновь оказаться в Киеве.

В "Динамо" может состояться третье пришествие Юрия Семина
Юрий Семин
Фото: dynamo.kiev.ua

Руководство "Динамо" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера хорошо ему известного российского специалиста Юрия Семина, сообщает Dynamo.kiev.ua.

По инсайдерской информации, 73-летний Семин является одним из главных кандидатов на пост наставника "бело-синих".

Также сообщается, что все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к отставке россиянина из киевского клуба в 2012 году, остались в прошлом.

Сам Юрий "Палыч" так высказался о возможном возвращении в "Динамо".

"Возвращение в "Динамо"? Ко мне по этому поводу никто не обращался", - цитирует Семина sport.ua.

Напомним, Семин дважды возглавлял "Динамо": с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. Под его руководством столичный клуб в 2009 году выиграл чемпионат и Суперкубок Украины. Кроме того, в том же году "Динамо" вышло в полуфинал Кубка УЕФА, где по сумме двух встреч уступило (1:1, 1:2) будущему победителю турнира – донецкому "Шахтеру".

Последним местом работы Семина был московский "Локомотив", с которым он выиграл чемпионат России в 2018 году. В прошлом месяце руководство клуба, несмотря на многочисленные пикеты протеста со стороны фанов железнодорожников, отправило Семина в отставку. На его место пришел сербский специалист Марко Николич.

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