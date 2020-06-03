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Организаторы US Open готовы оплатить чартеры всем участникам турнира

Кроме того, мэйджор в мужской сетке может состояться в формате трех сетов.

Организаторы US Open готовы оплатить чартеры всем участникам турнира

Организаторы US Open намерены пойти на значительные затраты и организовать чартерные рейсы для теннисистов и их команд в Нью-Йорк (или другой город проведения турнира) для уменьшения риска заражения коронавирусом и в условиях закрытых границ. Боссы мэйджора готовы пойти на это и оплатить перелет теннисистам, лишь бы они прибыли в США, сообщает The Times.

Кроме того, организаторы готовы пойти на радикальные изменения в формате проведения турнира.

В частности, организаторы могут отказаться от линейных судей. В этом случае их заменит технология Hawk-Eye, позволяющая определить, пересек мяч линию или нет, а болбоев могут заменить взрослые сотрудники.

При этом Открытый чемпионат США по теннису в этом году может пройти в трехсетовом формате для мужчин. Такое изменение введут лишь с одобрения ATP, уточняет издание.

В данный момент US Open планируют провести с 31 августа до 13 сентября, а место проведения могут перенести из Нью-Йорка.

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