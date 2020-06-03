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УЕФА официально отреагировал на гибель Джорджа Флойда

УЕФА не остался в стороне от трагедии в Миннеаполисе.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.

"Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее", - говорится в официальном "твиттере" УЕФА с прикрепленным к сообщению черным прямоугольником.

С 25 мая во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. 

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