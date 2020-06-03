УЕФА официально отреагировал на гибель Джорджа Флойда

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.
"Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее", - говорится в официальном "твиттере" УЕФА с прикрепленным к сообщению черным прямоугольником.
Say NO to racism.— UEFA (@UEFA) June 2, 2020
Together we are stronger.#BlackLivesMatter #BlackOutTuesday #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/PFyOuIM7w1
С 25 мая во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.