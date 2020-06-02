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Руководство Формулы-1 приняло решение относительно проведения Гран-При Италии

Легендарная трасса в Монце сохранит гонку.

Руководство Формулы-1 приняло решение относительно проведения Гран-При Италии
"Скудерия Феррари" празднует победу Шарля Леклера в Гран-При Италии-2019
Фото: EPA/UPG

В Формуле-1 Гран-При Италии пройдет 6 сентября без зрителей. Об этом сообщил мэр Монцы Дарио Аллеви в Facebook.

Также он заявил, что руководство Формулы-1 продлило соглашение с трассой в Монце до 2025 года.

"Мне позвонил президент ACI Italia (Автомобильного клуба Италии, - прим. LB.ua) Стикки Дамиани, который подтвердил, что Гран-При Италии пройдет в Монце 6 сентября. Гонка состоится без зрителей. Также руководство Формулы-1 решило продлить контракт с автодромом в Монце до 2025 года", - заверил Аллеви.

Сезон Формулы-1 2020 года стартует этапом в Австрии 5 июля на трассе "Ред Булл" в Шпильберге, после чего еще одна гонка пройдет там же 12 июля. Правительство Австрии одобрило проведение двух Гран-При на своей территории.

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