Календарь Формулы-1 на 2020 год обрел четкие контуры

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Согласно информации f1-world.ru, команды Формулы-2 и Формулы-3 получили от Международной федерации автоспорта (ФИА) предварительный календарь на 2020 год.

Учитывая, что эти серии являются гонками поддержки Формулы-1, можно предположить, как будет выглядеть календарь "Королевских автогонок".

Сезон, как и ожидалось, начнется 5 июля с двух этапов в Австрии на автодроме "Ред Булл" в Шпильберге. Затем будут две гонки в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".

Продолжится чемпионат серией из европейских гонок, которая закончится Гран-При Азербайджана в Баку и Гран-При России в Сочи.

Завершится сезон в декабре этапами в Бахрейне и Абу-Даби.

В октябре и ноябре для младших серий наступит двухмесячная пауза. В это время Формула-1 должна отправиться на азиатские и американские этапы (Сингапур, Япония, США, Мексика и Бразилия).

Предварительный календарь Формулы-2: