Календарь Формулы-1 на 2020 год обрел четкие контуры

Согласно информации f1-world.ru, команды Формулы-2 и Формулы-3 получили от Международной федерации автоспорта (ФИА) предварительный календарь на 2020 год.
Учитывая, что эти серии являются гонками поддержки Формулы-1, можно предположить, как будет выглядеть календарь "Королевских автогонок".
Сезон, как и ожидалось, начнется 5 июля с двух этапов в Австрии на автодроме "Ред Булл" в Шпильберге. Затем будут две гонки в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
Продолжится чемпионат серией из европейских гонок, которая закончится Гран-При Азербайджана в Баку и Гран-При России в Сочи.
Завершится сезон в декабре этапами в Бахрейне и Абу-Даби.
В октябре и ноябре для младших серий наступит двухмесячная пауза. В это время Формула-1 должна отправиться на азиатские и американские этапы (Сингапур, Япония, США, Мексика и Бразилия).
Предварительный календарь Формулы-2:
- 5 июля - Австрия
- 12 июля - Австрия
- 26 июля - Великобритания
- 2 августа - Великобритания
- 9 августа - Испания или Германия
- 23 августа - Венгрия
- 30 августа - Бельгия
- 6 сентября - Италия
- 20 сентября - Азербайджан
- 27 сентября - Россия
- 6 декабря - Бахрейн
- 13 декабря - Абу-Даби