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Календарь Формулы-1 на 2020 год обрел четкие контуры

Предварительный календарь сезона-2020 "Королевских автогонок" состоит из 17-ти этапов.

Фото: формула-1

Согласно информации f1-world.ru, команды Формулы-2 и Формулы-3 получили от Международной федерации автоспорта (ФИА) предварительный календарь на 2020 год. 

Учитывая, что эти серии являются гонками поддержки Формулы-1, можно предположить, как будет выглядеть календарь "Королевских автогонок".

Сезон, как и ожидалось, начнется 5 июля с двух этапов в Австрии на автодроме "Ред Булл" в Шпильберге. Затем будут две гонки в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".

Продолжится чемпионат серией из европейских гонок, которая закончится Гран-При Азербайджана в Баку и Гран-При России в Сочи.

Завершится сезон в декабре этапами в Бахрейне и Абу-Даби.

В октябре и ноябре для младших серий наступит двухмесячная пауза. В это время Формула-1 должна отправиться на азиатские и американские этапы (Сингапур, Япония, США, Мексика и Бразилия).

Предварительный календарь Формулы-2:

  • 5 июля - Австрия
  • 12 июля - Австрия
  • 26 июля - Великобритания
  • 2 августа - Великобритания
  • 9 августа - Испания или Германия
  • 23 августа - Венгрия
  • 30 августа - Бельгия
  • 6 сентября - Италия
  • 20 сентября - Азербайджан
  • 27 сентября - Россия
  • 6 декабря - Бахрейн
  • 13 декабря - Абу-Даби
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