В Швеции отказались тестировать футболистов на коронавирус перед матчами

Руководство Аллсвенскан - высшей шведской футбольной лиги отказалось от процедуры тестирования футболистов на коронавирус перед матчами, сообщает gazeta.ru, со ссылкой на Associated Press.
В этой скандинавской стране будет иная система определения самочувствия игроков.
Футболистов перед поединком будут обязывать сдавать опросные листы касательно их самочувствия и отправлять клубному врачу.
Отметим, что в Швеции Высшую лигу планируют возобновить в середине июня.
Напомним, что Швеция отказалась от введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.