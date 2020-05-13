В Швеции отказались тестировать футболистов на коронавирус перед матчами

Руководство Аллсвенскан - высшей шведской футбольной лиги отказалось от процедуры тестирования футболистов на коронавирус перед матчами, сообщает gazeta.ru, со ссылкой на Associated Press.

В этой скандинавской стране будет иная система определения самочувствия игроков.

Футболистов перед поединком будут обязывать сдавать опросные листы касательно их самочувствия и отправлять клубному врачу.

Отметим, что в Швеции Высшую лигу планируют возобновить в середине июня.

Напомним, что Швеция отказалась от введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.