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Еще два европейских чемпионата по футболу определились с официальной датой возобновления сезона

Большой футбол возвращается в Португалию и Чехию.

Еще два европейских чемпионата по футболу определились с официальной датой возобновления сезона
Фото: ligaportugal.pt

В Чехии и Португалии объявлены официальные даты возобновления матчей чемпионата после перерыва на карантин, который был связан с пандемией коронавируса.

При этом первой стартует чешская Фортуна-лига – 23 мая состоится поединок 23-го тура между "Теплице" и либерецким "Слованом", сообщает пресс-служба чемпионата. Календарь остальных туров пока неизвестен.

Португальская Примейра-лига вернется 4 июня, сообщается на официальном сайте Лиги.

Командам осталось сыграть десять туров, в первый день возобновления состоятся один или несколько матчей.

Отметим, что борьба в завершающей стадии сезона обещает быть жаркой - на момент остановки чемпионата в таблице лидирует "Порту", опережая "Бенфику" лишь на одно очко.

Ранее о своем возвращении заявила Бундеслига, представив календарь оставшихся матчей.

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