Еще два европейских чемпионата по футболу определились с официальной датой возобновления сезона

В Чехии и Португалии объявлены официальные даты возобновления матчей чемпионата после перерыва на карантин, который был связан с пандемией коронавируса.
При этом первой стартует чешская Фортуна-лига – 23 мая состоится поединок 23-го тура между "Теплице" и либерецким "Слованом", сообщает пресс-служба чемпионата. Календарь остальных туров пока неизвестен.
Португальская Примейра-лига вернется 4 июня, сообщается на официальном сайте Лиги.
Командам осталось сыграть десять туров, в первый день возобновления состоятся один или несколько матчей.
Отметим, что борьба в завершающей стадии сезона обещает быть жаркой - на момент остановки чемпионата в таблице лидирует "Порту", опережая "Бенфику" лишь на одно очко.
Ранее о своем возвращении заявила Бундеслига, представив календарь оставшихся матчей.