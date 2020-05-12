Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус

Заявленные производителем параметры не подтвердились на практике.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.

Об этом говорится в письме учреждения, текстом которого располагает LB.ua.

"По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы «Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)» производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", - сообщили в ЦОЗ.

В ходе проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значения, заявленным производителем.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - сказано в письме, которое ЦОЗ направил главному санитарному врачу, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю.

Напомним, в конце апреля секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко объявил о начале производства ПЦР-тестов в Украине. По его словам, речь шла примерно о 600 тысяч тестов.

Министр здравоохранения Максим Степанов позже уточнил, что ПЦР-тесты производит украинское предприятие "Укргентех".