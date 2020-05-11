МВД протестирует полицейских и гвардейцев на коронавирус своими силами

"У нас своя система здравоохранения. У нас достаточно возможностей".

Министерство внутренних дел собралось протестировать полицейских и гвардейцев своими силами.

Об этом в понедельник сказал заместитель министра Антон Геращенко, комментируя принятый на прошлой неделе законопроект №3380 о массовом тестировании на COVID-19. Он делает обязательным тестирование для медиков, полицейских, гвардейцев, которые были задействованы в лечении больных коронавирусом.

"У нас есть своя система здравоохранения, у нас есть закупленные тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - цитирует Геращенко пресс-служба министерства.

Напомним, что имеющиеся мощности украинских лабораторий сильно ограничены. Суточный рекорд был установлен составил 9296 тестов и был установлен 9 мая. Вчера уже было протестировано только 5149 человек.

На прошлой неделе возник крупный скандал в Житомире, где начальник лабораторного центра отказался принимать новые биоматериалы на проверку из-за загруженности на 7-8 дней наперед.