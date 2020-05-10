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После посещения храма УПЦ МП в Ковеле коронавирусом заразились 18 человек, умерла женщина

COVID-19 подтвержден и у 12 прихожан баптистской церкви в Маневицком районе.

После посещения храма УПЦ МП в Ковеле коронавирусом заразились 18 человек, умерла женщина
Фото: volynnews.com

После посещения богослужения в храме Архистратига Михаила в Ковеле коронавирусом заразились 18 человек. Женщина, которая убирала в храме, умерла.

Об этом сообщают Волинські новини.

"В течение последних дней зарегистрировано более 30 новых случаев заболевания коронавирусом, один из которых летальный. Во время эпидемиологического исследования установлено, что 18 человек заболели после посещения храма Архистратига Михаила. Они посещали храм в поминальные и пасхальные дни - это вписывается в инкубационный период 14 дней. Также коронавирус зарегистрирован и у настоятеля прихода. Женщина, которая убирала в храме, умерла", - рассказала Наталья Янко.

Вспышка коронавируса зафиксирована также в поселке Череваха Маневицкого района среди прихожан баптистской церкви христиан веры евангельской. COVID-19 подтвержден у 12 человек, в том числе у пресвитера церкви.

По состоянию на утро 10 мая в Украине 15232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая. На Волыни - 470 инфицированных коронавирусом.

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