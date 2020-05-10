Умер главный врач станции скорой помощи в Ивано-Франковске, у которого обнаружили COVID-19

Ему было 58 лет.

10 мая умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого ранее обнаружили коронавирус. Об этом сообщил городской глава Руслан Марцинкив.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал мэр на своей странице в фейсбук.

О коронавирусе у руководителя станции скорой помощи мэр сообщил на брифинге 4 мая, пишет местное издание "Курс". Его состояние оценивали как тяжелое.

Мужчине было 58 лет.

По состоянию на 10 мая коронавирус в Украине обнаружили у 2964 медиков, 21 медработник умер. Общее количество инфицированных превысило 15 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области от коронавируса умерли двое братьев-врачей. Один из них работал в детской больнице, другой - в экстренной помощи.