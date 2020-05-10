В Украине число случаев коронавируса превысило 15 тысяч

За сутки подтвердили 522 диагноза, 15 человек умерли.

В Украине за последние сутки зафиксировали 522 новых случая коронавируса, таким образом количество инфицированных выросло до 15 232.

Из них 3060 пациентов уже выздоровели (151 за сутки), 391 человек умер (15 за сутки).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

9 мая ни одного случая COVID-19 не зафиксировали в Луганской и Черниговской областях. В Донецкой и Сумской подтвердили два и один случай соответственно, информирует СНБО.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 544 случая;

Волынская область - 470 случаев;

Днепропетровская область - 704 случая;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 517 случаев;

Закарпатская область - 695 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 1116 случаев;

Кировоградская область - 416 случаев;

г. Киев - 1805 случаев;

Киевская область - 972 случая;

Львовская область - 753 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 636 случаев;

Полтавская область - 246 случаев;

Ровенская область - 926 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 999 случаев;

Харьковская область - 572 случая;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 175 случаев;

Черновицкая область - 2268 случаев;

Черкасская область - 341 случай;

Черниговская область - 73 случая.

Напомним, 8 мая сообщалось о 515 случаях COVID-19 за прошедшие сутки, 15 человек умерли, 203 - выздоровели.