Во Львове в храме УГКЦ произошла вспышка коронавируса

У четверых священников и двоих сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Львовской архиепархии УГКЦ.

"По результатам вирусологического исследования COVID-19 выявили у четверых священнослужителей парафии Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двоих сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями", - говорится в сообщении.

Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих придерживаться карантинных ограничений, установленных карантином и в частности, участия в богослужениях.

"Поскольку среди больных не только миряне, но и представители духовенства, просим верующих придерживаться установленных ограничений, касающихся массовых мероприятий, в частности, - богослужений. Ослабление карантина, которое состоится в ближайшие дни, не отменяет личных мер безопасности, которые необходимо соблюдать. Ключевыми способами уберечь себя и родных от инфекции является сохранение социальной дистанции, ограничения личных контактов, обеззараживание рук, предметов быта, а также ношение медицинской маски в общественных местах", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале апреля в США скончался старейший епископ УГКЦ Стефан Сулик, у него подозревали коронавирус.