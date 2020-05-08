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Во Львове в храме УГКЦ произошла вспышка коронавируса

Заболели четверо священников и двое сотрудников храма.

Во Львове в храме УГКЦ произошла вспышка коронавируса
Фото: ukrainaincognita.com

У четверых священников и двоих сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Львовской архиепархии УГКЦ.

"По результатам вирусологического исследования COVID-19 выявили у четверых священнослужителей парафии Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двоих сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями", - говорится в сообщении.

Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих придерживаться карантинных ограничений, установленных карантином и в частности, участия в богослужениях.

"Поскольку среди больных не только миряне, но и представители духовенства, просим верующих придерживаться установленных ограничений, касающихся массовых мероприятий, в частности, - богослужений. Ослабление карантина, которое состоится в ближайшие дни, не отменяет личных мер безопасности, которые необходимо соблюдать. Ключевыми способами уберечь себя и родных от инфекции является сохранение социальной дистанции, ограничения личных контактов, обеззараживание рук, предметов быта, а также ношение медицинской маски в общественных местах", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале апреля в США скончался старейший епископ УГКЦ Стефан Сулик, у него подозревали коронавирус.

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