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​Єпископи РКЦ та УГКЦ закликали не зачиняти храми під час локдауну

Разом із тим, вони подякували вірянам, які сприйняли "з належним розумінням заклики до неухильного дотримання карантинних приписів".

​Єпископи РКЦ та УГКЦ закликали не зачиняти храми під час локдауну
Фото: facebook/Архикатедральний Собор св. Юрія

Єпископи греко-католицької та  римсько-католицької церков виступили із  зверненням з приводу карантинних обмежень в Україні.

Спільне комюніке опубліковане на сайті УГКЦ.

Єпископи подякували вірянам, які сприйняли "з належним розумінням заклики до неухильного дотримання карантинних приписів" та "виявили гідну громадянську позицію".

"З цього приводу хочемо тільки пригадати нещодавні слова Святішого Отця Франциска, якими він описав людей, котрі не дотримуються приписів карантину, що вони «не в змозі вийти за межі свого маленького світу власних інтересів», тобто байдужі до ближніх. Хай так ніколи не буде між нами! Виявляймо християнську повагу до наших ближніх!", - йдеться у комюніке.

Єпископи висловили особливу вдячність лікарям та усім медикам, які рятують пацієнтів.

Також вони звернулися до влади, яка не зачиняла храми.

"Ми ще раз звертаємося до влади із вмотивованим проханням, за яким стоїть наш дотеперішній та світовий досвід, а саме – поважати право громадян України вільно здійснювати спільні акти богопочитання в спорудах та приміщеннях релігійного призначення і гарантувати можливість безперервного функціонування цих споруд: при цьому в приміщеннях без стаціонарних сидінь і надворі вводити обмеження не через допустиму кількість осіб, а через вимогу дотримання безпечної фізичної дистанції. Звичайно, усіх інших санітарних приписів карантину слід неухильно дотримуватися", - наголошується у зверненні.

Нагадаємо,  раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що під час локдауну, ймовірно, працюватимуть готелі, гірськолижні курорти та церкви.

Сьогодні, 9 грудня, Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

У березні вірянам УГКЦ дозволили не ходити в церкву під час карантину. Також багато великодніх богослужінь під час карантину пройшли в режимі онлайн-трансляції.

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