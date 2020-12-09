В Україну повернулися двоє громадян, яких протягом трьох років утримували в Іраку

Сьогодні на батьківщину повернулися двоє українських громадян - Євген Фоменков та Олександр Санпітер, яких захопили і утримували і Іраку з липня 2017 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. Українська держава боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду.Доказом цього є повернення наших моряків і політв’язнів та інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина – найвища цінність, ми завжди боротимемося за наших людей", - сказав Зеленський.

Президент подякував усім представникам влади, які долучилися до процесу звільнення полонених.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова додала, що звільненню українців передувала значна системна робота Офісу президента, Міністерства закордонних справ та консульської служби.

Денісова також зазначилв, що повернення українців відбулося напередодні Міжнародного дня прав людини.

"Це нагадування всім нашим громадянам, які перебувають у полоні в будь-якій державі, у тому числі в російському полоні та на окупованих частинах України – Донецької, Луганської областей та Криму, та їхнім родинам, що повернення можливе й обов’язково відбудеться. І тому чекаємо всіх вдома", - сказала омбудсман.

Нагадаємо, у січні Україна повідомила НАТО про готовність стати партнером Альянсу в Іраку і відправити туди 20 військовослужбовців.