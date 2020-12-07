Денісова відсторонила від посади свого представника на Донбасі через повідомлення про бійку

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова призначила службову перевірку через повідомлення про бійку, яку влаштував у Святогірську представник з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський.

Лисянського відсторонено від посади до 21 грудня, повідомила омбудсман.

"У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між моїм представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у місті Святогірськ повідомляю наступне: у неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про зазначений випадок", - йдеться у повідомленні.

Наразі Денісова ухвалила рішення про проведення службової перевірки, яка буде тривати до 21 грудня 2020 року включно з одночасним його відстороненням від посади на зазначений період. За результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Раніше в мережі оприлюднили відео, на якому видно, як представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у ресторані свариться і нападає на чоловіка.

Волонтер і правозахисник Костянтин Реуцький повідомив, що Лисянський напав на власника ресторану, обурившись тим, що він попросив його та п'яних людей, що відпочивали з ним, залишити заклад, який зачинявся. Лисянський був незгоден і напав на чоловіка після обіцянки викликати поліцію.

За повідомленням ЗМІ, Павло Лисянський - уродженець окупованого нині Антрациту. Йому 33 роки, він майстер спорту України з боротьби самбо, кандидат в майстри спорту з боротьби дзюдо. У студентські роки виступав за збірну університету з боксу, чемпіон і призер Луганської області з боксу. Працював заступником інженера, заступником директора шахти "Фащевська".