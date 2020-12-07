У Кривому Розі на переважній більшості дільниць не виявлено жодних порушень, - ОПОРА

У місті відбувся другий тур виборів мера.

У Кривому Розі під час другого туру міського голови 6 грудня на переважній більшості дільниць не було виявлено жодних порушень.

Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.

"На 16,46% дільниць було виявлено поодинокі порушення, проте на переважній більшості дільниць (81,48%) не було виявлено жодних порушень, які могли б вплинути на результати голосування", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/cn.opora

Більше за все виборці хотіли поділитись результатом свого волевиявлення, фотографувавши бюлетені: такі порушення мали місце на 3,7% дільниць.

Голосування на підвіконнях та в іншим місцях за межами кабінки було зафіксовано на 1,85% дільниць.

Позитивним аспектом стала відсутність фактів незаконної видачі бюлетенів членами ДВК та незаконних вкидань бюлетенів до скриньок, зазначили в ОПОРІ.

Нагадаємо, у другому турі виборів у Кривому Розі за посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя". Екзит-поли показали суперечливі результати.

На виборчі дільниці для голосування прийшли 170 390 криворіжців. Це 35,14% від кількості виборців, які були включені в списки.