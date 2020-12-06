Разумков підтримує збільшення фінансування української армії

Проти 2020 року у проєкті держбюджету на наступний рік фінансування на безпеку і оборону зменшено, зазначив спікер.

Верховна Рада України зробить все, щоб в проєкті держбюджету на 2021 рік збільшити фінансування української армії.

Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, пише interfax.com.ua.

"Ми знаходимося у складній ситуації сьогодні: і COVID-19, і війна, і непроста соціально-економічна ситуація всередині держави. Втім, під час підготовки підсумкового голосування за бюджет на 2021 рік ми будемо намагатися знайти, і зверталися з цим до Міністерства фінансів, додаткові кошти... Те, що буде від нас залежатиме, ми будемо робити в межах і повноважень, і тих ресурсів, які сьогодні є в державі", - сказав Разумков.

Спікер парламенту нагадав, що проти 2020 року у проєкті держбюджету на наступний рік фінансування на безпеку і оборону зменшено.

"Мене також це хвилює, тому що я переконаний, що ми повинні збільшувати витрати на безпеку і оборону. І саме це закріплено в нашій військовій доктрині ... Витрати на безпеку і оборону повинні зберігатися на рівні 5% (ВВП)", – зазначив Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День збройних сил.

Президент України Володимир Зеленський у своєму поздоровленні з нагоди свята зазначив, що армія потребує активної модернізації.

“Маємо приділяти ще більше, набагато більше уваги розвитку наших Збройних сил, всієї системи оборони держави й, відповідно, ставленню суспільства до цього завдання. Маємо вкладати в це суттєві кошти”, – сказав він.