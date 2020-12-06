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За добу окупанти шість разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

За добу окупанти шість разів порушили режим припинення вогню
Фото: ukrinform.ua

Минулої доби, 5 грудня на Донбасі було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню з боку РФ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї, а поблизу Водяного – застосував протитанкові ракетні комплекси.

У передмісті Авдіївки та поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День збройних сил.

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