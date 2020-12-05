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На Донеччині знайшли схрон з гранатометами, тротиловими шашками і гранатами

Боєприпаси виявила спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників СБУ.

На Донеччині знайшли схрон з гранатометами, тротиловими шашками і гранатами
Фото: пресслужба ДПСУ

У зруйнованій будівлі на Донеччині виявлено схрон з гранатометами, тротиловими шашками, гранатами та набоями.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Схрон виявила спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників СБУ.

“Під час огляду однієї із зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне, що на Донеччині, правоохоронці виявили замаскований тайник з боєприпасами. Задля безпеки місцевих мешканців прилеглі території одразу було взято під охорону”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба ДПСУ

Піротехнічна група ДСНС вилучила для утилізації 3 гранатомети, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Наразі тривають заходи по встановленню причетних до кримінального правопорушення осіб.

Нагадаємо, прикордонники Донецького загону під час патрулювання автодороги "Маріуполь-Пікузи" виявили схованку з мінометними мінами.

У листопаді в окупованому бойовиками Шахтарську Донецької області троє дітей і їхній вітчим отримали поранення через необережне поводження з боєприпасом.

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