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Суд змінив запобіжний захід чоловіку, який погрожував підірвати банк у центрі Києва

Його перевели до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Суд змінив запобіжний захід чоловіку, який погрожував підірвати банк у центрі Києва
Фото: фейсбук Надії Максимець

За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці змінив запобіжний захід чоловіку, який 3 серпня погрожував підірвати банк у бізнес-центрі столиці. 

Про це повідомила у фейсбуці прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, згідно з рішення суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

“Підставою для внесення клопотання стали висновки судово-психіатричної експертизи, у яких вказано на необхідність застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом”, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, експерти встановили, що станом на сьогодні за своїм психічним станом підозрюваний не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

При цьому, на думку прокурора, застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Нагадаємо, 3 серпня у Києві до правоохоронців звернулася представниця АТ "Універсал Банк", яка повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку є бомба. Він попросив викликати поліцію.

Мова йде про відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо" (вул. Богдана Хмельницького, 17/52 А).

Служба безпеки України затримала зловмисника, яким виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, 1988 року народження.

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