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​Окупанти сьогодні стріляли неподалік Шумів з гранатометів

Противник один раз порушив режим припинення вогню.

​Окупанти сьогодні стріляли неподалік Шумів з гранатометів
Фото: glavcom.ua

Упродовж минулої доби, 4 грудня, РФ два рази порушила домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Окрім того, від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

“Обстріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за 3 грудня окупанти в зоні бойових дій на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

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