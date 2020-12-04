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У Латвії пройшли обшуки через можливе порушення санкцій ЄС, пов'язаних з Україною

До причетних осіб застосували запобіжні заходи.

У Латвії пройшли обшуки через можливе порушення санкцій ЄС, пов'язаних з Україною
Фото: Вести Экономика

Служба державної безпеки Латвії провела обшуки в Ризі та околицях міста у зв'язку з підозрами в порушенні міжнародних санкцій.

Про це повідомили на сайті спецслужби.

"Інформація, отримана в ході розслідування, викликає підозри про передачу економічних ресурсів особі, яка підпадає під санкції Євросоюзу за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - йдеться в повідомленні.

Обшуки провели в межах кримінальної справи відповідно до частини першої статті 84 Кримінального закону (за порушення санкцій, накладених Організацією Об'єднаних Націй, Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями, або національних санкцій, накладених Латвійською Республікою).

Служба державної безпеки Латвії під час обшуків отримала великий обсяг інформації, в тому числі носії даних і документи. До причетних осіб застосували запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі, але не уточнюється які саме.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Amazon виплатить $134,5 тис. штрафу за порушення санкцій щодо Криму, Ірану і Сирії.Компанія постачала товари і послуги людям, які підпадають під санкції OFAC.

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