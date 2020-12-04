Голова Чернігівської ОДА Коваленко не збирається йти з посади - Кондратюк

Очільниця Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко чекає на дитину. Звільнятися через це з посади вона не збирається.

Інформацію про вагітність Коваленко підтвердила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона повідомила, що до неї звернулась Ганна Коваленко щодо спекуляцій у ЗМІ стосовно її можливого звільнення з посади через вагітність.

"Хочу висловити слова підтримки і солідарності голові Чернігівської ОДА Анні Коваленко, яка очікує на прекрасну подію - народження дитини і збирається поєднувати радість материнства з відповідальною роботою на своїй посаді. Це звична практика для більшості цивілізованих країни Європи та світу, коли політикині, депутатки, високопосадовці займаються доглядом за маленькими дітьми та одночасно продовжують ефективно виконувати свій обов'язок перед суспільством", - зазначила Кондратюк.

Вона також додала, що закон захищає право вагітних жінок та матерів новонароджених дітей на працю.

“Відповідно до ухваленого Верховною Радою законодавства, жінки мають право самі визначати коли і на який строк йти у декретну відпустку. Також у декретні відпустки можуть йти чоловіки, бабусі та дідусі, що відкриває жінкам можливість продовжувати працювати далі”, - підкреслила віце-спікерка.

Нагадаємо, Верховна Рада України 1 грудня ухвалила за основу проект закону №3695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною".