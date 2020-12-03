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На Хмельниччині ТОП-посадовець ДСНС напідпитку насмерть збив пішохода

Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - драгер показав 2,18 проміле.

Фото: https://dbr.gov.ua/

Начальник державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 2 грудня вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік, перебуваючи за кермом свого авто напідпитку, наїхав на пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, 2 грудня 2020 року посадовець ДСНС близько 17:00 вчинив дорожньо-транспортну пригоду смт. Білогір’я Хмельницької області. Так, перебуваючи за кермом власного автомобіля "Fiat", він не впорався із керуванням та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги. У результаті ДТП чоловік помер на місці події", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці виявили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - драгер показав 2,18 проміле.

Наразі водія затримано. Тривають першочергові слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фото: https://dbr.gov.ua/

Фото: https://dbr.gov.ua/

Нагадаємо, троє людей загинули в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вранці 3 грудня на Львівщині. Водій автомобіля Audi, 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував 35-річний житель Рівненської області.

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