Монумент встановили на місці її загибелі у місті Глеваха.

У місті Глеваха Київської області відкрили пам'ятний знак на честь пресофіцерки добробата імені Джохара Дудаєва, добровольця Аміни Окуєвої, яку вбили у жовтні 2017 року.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Монумент встановили на місці загибелі Окуєвої - на залізничному переїзді.

На церемонії відкриття були присутні побратими Окуєвої, її близькі, а також депутати, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, радник голови МВС Зорян Шкіряк.

Оновлено. Під час церемонії відкриття пам'ятного знаку заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що завтра відбудеться судове засідання щодо продовженню запобіжного заходу Ігорю Редькіну, підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої, передає "Цензор.Нет".

Геращенко також зазначив, що, за його даними, на суді будуть намагатися перешкодити продовженню запобіжного заходу Редькінуі хочуть інсценувати його серцевий напад.

"У нас є оперативна інформація, що особи, які замовляли це вбивство, з різних сторін підходять до суддів, і хочуть завтра інсценувати у нього серцевий напад на суді, щоб швидка допомога забрала цього підозрюваного у вбивстві, щоб не було продовжено запобіжний захід", - розповів Геращенко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, пресофіцерку добробата ім. Дудаєва, доброволицю Аміну Окуєву вбили в жовтні 2017 року. У неї вистрілили в той час, коли вона їхала на авто зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим біля станції "Глеваха" Київської області. Він отримав поранення ноги, а Окуєва загинула.

На початку 2020 року поліція затримала людину, чиї біологічні зразки збіглися з ДНК, знайденим на автоматі біля місця злочину. Як виявилося, чоловіка підозрювали в причетності до кількох інших гучних убивств, у тому числі директора Caparol Павла Зможного (вересень 2016 року) і начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького (січень 2019 року).

У травні 2020 року національна поліція встановила ймовірного замовника вбивства Аміни Окуєвої. За даними слідства, це 44-річний чеченець, громадянин Росії, який знайшов на території України кілерів, котрі погодилися скоїти злочин.