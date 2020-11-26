У селищі Коцюбинське Київської області невідомі особи у чорному одязі та в темних окулярах увірвалися до виборчої дільниці під час перерахунку голосів результатів виборів до органів місцевого самоврядування.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Невідомі чоловіки почали блокувати роботу членів комісії і між ними виникла штовханина.

Працівники поліції миттєво прибули на місце події, де затримали п'ятьох правопорушників.

Зазначається, що один із затриманих - представник однієї з політпартій, який пояснив правоохоронцям, що таким чином він мав намір бути присутнім під час перерахунку голосів. А його спільники - це приватні охоронці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ.

Нагадаємо, спостерігачі ОПОРИ зафіксували 220 інцидентів у день другого туру виборів мерів.