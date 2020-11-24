Угорському посадовцю заборонили в'їзд в Україну за агітацію на виборах

Україна заборонила в'їзд уповноваженому Уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі.

Він порушив Виборчий кодекс України, відповідно до якого іноземці не мають права агітувати за якусь політичну силу-учасника виборчого процесу. Про це повідомили на сайті МЗС.

24 листопада Іштвана Грежі не пропустили через державний кордон.

"Рішення про заборону в’їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон України. Законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення щодо заборони йому в’їзду на територію Української держави", - пояснили в МЗС.

Дипломатичне відомство закликало іноземних громадян, які відвідують Україну, незалежно від займаних ними посад поважати законодавство нашої держави.

За кого саме агітував Грежі - не повідомляється.

Нагадаємо, що 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Міністерство закордонних справ запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило йому ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб.

Окрім того, Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини.