Адміністрація Трампа готова почати передачу справ Байдену

Трамп заявив, що продовжить боротьбу і вірить у перемогу.

Адміністрація загальних служб США (GSA), до компетенції якої входить питання зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень.

Про це повідомляє Reuters.

Чинний президент США Дональд Трамп усе ж таки дозволив чиновникам Адміністрації загальних служб на чолі з Емілі Мерфі почати процес передачі влади.

Байден отримає доступ до всіх ресурсів, у яких раніше йому відмовляли через юридичні проблеми із визначенням переможця виборів.

"Я хочу подякувати Емілі Мерфі з Адміністрації загальних служб за її відданість нашій країні… Ми продовжимо нашу боротьбу, і я вірю, що ми переможемо! З усім тим, в інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що необхідно щодо першочергових протоколів, і порадив своїй команді зробити те саме", - написав Трамп у Twitter.

Це означає, що в Байдена з’являться федеральний офіс і кошти до того періоду, поки він офіційно не обійме посаду президента. Окрім того, йому також дадуть доступ до звітів про нацбезпеку, які отримує президент.

Нагадаємо, 15 листопада Трамп визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані".

14 листопада у Вашингтоні відбувся "мільйонний марш" на підтримку Трампа.

7 листопада американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.