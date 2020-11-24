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У США готується новий антимонопольний позов проти Google

Google заперечує скоєння правопорушення.

У США готується новий антимонопольний позов проти Google
Фото: EPA/UPG

Група державних прокурорів США планує до кінця поточного року подати антимонопольний позов проти компанії Google.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформованих джерела.

Міністерство юстиції США подало антимонопольний позов проти Google в жовтні, і група штатів заявила, що планує приєднатися до федерального позову. Йдеться про штати Колорадо, Айова, Небраска, Нью-Йорк, Північна Кароліна, Теннессі і Юта.

Одне джерело повідомило, що штати планують подати позов до федерального суду в середині-кінці грудня. За словами іншого співрозмовника, подача позову очікується 15 грудня.

Група прокурорів провела масштабне розслідування щодо бізнесу Google, зокрема операційної системи для смартфонів Android. За словами третього джерела, остаточних рішень щодо того, що буде включено в позов, наразі не ухвалено.

Google в цілому заперечував правопорушення у відповідь на судовий позов уряду та інші розслідування і заявив, що його пошукова система та інші продукти домінують, тому що споживачі віддають їм перевагу.

Нагадаємо, 20 жовтня Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google. На думку відомства, компанія Google обмежує конкурентів, укладаючи договори на встановлення пошуковика Google за умовчанням.

Також результати 16-місячного розслідування конкурентної практики в Apple, Amazon, Facebook та Google, яке проводили представники Конгресу від Демократичної партії, показало, що ці інтернет-гіганти мають монопольне становище на американському ринку. У звіті представників Конгресу містяться рекомендації у частині змін до антимонопольного законодавства та правозастосування, які можуть призвести до серйозних змін для великих технологічних компаній. Серед них - виділення або відокремлення частин їх бізнесу або ускладнення купівлі менших компаній.

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