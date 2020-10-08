Приборкати Big Tech: план Конгресу

Демократи дають кілька рекомендацій Конгресу, як обмежити надмірну владу технологічних гігантів. Одна з них – їх розділення.

Конгрес США готується ввести суворе регулювання найбільших технологічних компаній, таких як Facebook, Google, Apple та Amazon. Протягом останніх 16 місяців антимонопольний підкомітет нижньої палати американського парламенту вивчав, як цифрові гіганти впливають на економіку та життя громадян США. Автори прочитали майже 1,3 млн документів, заслухали 38 свідків, серед яких були CEO компаній , провели інтерв'ю з кількома сотнями експертів. Головним результатом розслідування став 450-сторінковий звіт представників Демократичної партії (має більшість у Палаті представників), у якому вони стверджують: “велика четвірка” зловживає монопольним становищем і підриває конкуренцію на цифровому ринку. “Компанії, які колись були дрібними стартапами, що кинули виклик тодішньому статусу-кво, стали монополіями, яких ми не бачили з часів нафтових баронів і залізничних магнатів”, – йдеться в доповіді.

Фото: EPA/UPG Голова антимонопольного підкомітету Джерролд Надлер під час слухань

“У тому вигляді, в якому вони існують зараз, Apple, Amazon, Google і Facebook мають значну ринкову владу над великими ділянками нашої економіки. За останні роки кожна з цих компаній збільшувала та використовувала свою владу на ринку антиконкурентними способами”, – заявили конгресмени-демократи Джеррольд Надлер і Девід Чічілліне.

Google

Антимонопольне розслідування Конгресу констатувало, що Google, який є стартовою сторінкою для мільйонів людей, володіє монополією на ринку інтернет-пошуку та пошукової реклами. Частка Google в американському сегменті пошуку – 89%. Для порівняння: частка Bing – 6%, Yahoo! – 3%, а DuckDuckGo – лише 1%. Новим гравцям практично неможливо зайти на цей ринок, а нинішні не здатні конкурувати з Google. Звіт наводить такий приклад: у 2009 році Microsoft і Yahoo! об'єднали зусилля, щоб спробувати потіснити Google в пошуку, але за 10 років їхня ринкова частка тільки скоротилася.

Конгресмени вважають, що Google не завжди чесно підтримував свою монополію. Один з прикладів антиконкурентної поведінки – кампанія підриву позицій вертикального, або тематичного пошуку (прикладом є сайт Expedia, який шукає інформацію, пов'язану з подорожами), який у Google вважали конкурентом для свого горизонтального пошуку.

Також Google пригадали постійне доповнення пошукової видачі власним контентом і рекламою, яку набагато важче, ніж раніше, відрізнити від звичайних результатів. До того ж щоб виділитися в інтернеті за рахунок реклами, бізнес повинен платити Google все більше і більше.

Фото: EPA/UPG Дівчинка виконує домашнє завдання в застосунку Google Classroom, Дортмунд, Німеччина, 19 березня 2020.

Після придбання операційної системи Android 2005 року Google почав використовувати контрактні обмеження, щоб розширити свою монополію і на смартфони. У конгресменів є документи, які свідчать про те, що від виробників смартфонів на Android вимагали дефолтного (за замовчуванням) статусу для пошукової системи Google. За такий самий статус на мобільних пристроях Apple доводиться платити. За оцінками, йдеться про 12 млрд доларів щороку.

Домінування Google в пошуку дозволило зайняти провідні позиції і в інших сферах. Його веббраузер Chrome колись рекламувався на сторінці пошуковика, а зараз є найпопулярнішим у США. Частка ґуґлівських навігаторів Google Maps і Waze становить 81%.

Apple

Конгресмени закидають Applе монополію на ринку мобільних програм для операційної системи iOS. Цей ринок величезний – тільки в США понад 100 мільйонів айфонів і айпедів. Мобільні програми для них можна стягнути тільки з App Store, який належить компанії.

У 2008 році, сказано у звіті, App Store став революційним продуктом з погляду розповсюдження програмного забезпечення, але зараз Apple зловживає контролем над App Store, шкодячи конкуренції.

Фото: hightech.fm

Компанія, на думку конгресменів, також вимагає надмірну плату з розробників мобільних програм для iOS. Ці витрати потім перекладаються на споживачів, які в підсумку отримують менший вибір застосунків за вищою ціною.

Facebook

Автори звіту стверджують, що компанія Facebook домінує на ринку соціальних мереж, використовуючи свою владу для поглинання, знищення конкурентів чи копіювання їхніх нововведень.

Прикладом монопольного зловживання з боку Facebook вказано купівлю Instagram. На думку конгресменів, Instagram міг стати серйозним суперником для Facebook, це злякало Марка Цукерберга, і він просто купив конкурента. Щоб засновник Instargram Кевін Сістром був поступливішим, Цукерберг нібито ще й попередив, що відмова від партнерства з Facebook “матиме наслідки для Instagram”.

Фото: EPA/UPG

Саме тому Facebook купив і WhatsApp, який був безпосередньою загрозою його власному месенджеру. Усього з часу заснування 2004 року Facebook придбав щонайменше 63 компанії.

Amazon

Компанія найбагатшої людини у світі Джефа Безоса домінує на американському ринку онлайнової торгівлі. Конгресмени оцінюють частку Amazon в “50% або більше”.

У той самий час компанія має монопольну владу над малим і середнім бізнесом, який торгує на її майданчику. Близько 2,3 млн сторонніх продавців працюють через Amazon, для 870 тис. з них цей маркетплейс є єдиним джерелом доходу. Публічно в Amazon називають сторонніх продавців “партнерами”, але всередині компанії існує й інше формулювання – “внутрішні конкуренти”.

Претензія до Amazon зводиться до того, що він конкурує з незалежними продавцями на власному маркетплейсі, використовуючи монопольний доступ до даних про продажі суперників. Якщо якийсь товар конкурентів “вистрілює”, Amazon дізнається про це першим і може створити власну копію. Це прямий конфлікт інтересів.

Фото: EPA/UPG Логотип Amazon біля логістичного центру компанії у місті Верне, Німеччина

Окрім того, в Конгресі з'ясували, що Amazon також скуповував конкурентів, таких як Diapers.com і Zappos, щоб посилити свої позиції. Для цього компанія не гребувала демпінгом.

Що пропонують конгресмени?

Автори звіту пропонують Конгресу, який прийматиме рішення про долю техногігантів у США, радикальні зміни в антимонопольному законодавстві.

Найцікавіша рекомендація – структурне розділення компаній і заборона працювати в суміжних напрямах. Це може бути як примусовий продаж (дивестиція) частини бізнесу, так і створення окремих бізнес-структур, незалежних від материнської компанії. Водночас пропонують запобіжник для подальшого екстенсивного росту техногігантів: будь-яке їхнє наступне придбання буде вважатися неконкурентним, поки вони не доведуть зворотне.

Конгресмени пропонують запровадити для домінантних платформ принцип “рівні умови для однакових послуг”, функціональну сумісність із конкурентними сервісами та можливість перенесення даних користувачів. Також вони вважають, що потрібно захистити компанії, бізнес яких залежить від техногігантів, заборонивши нав'язування їм контрактів.

Республіканці поділяють не всі рекомендації демократичної більшості. Вони не підтримують вимоги про розділення техногігантів, але погоджуються з необхідністю посилити вимоги до придбання нових компаній і в цілому надати антимонопольним органам більше впливу.

Фото: Nikkei montage

Реакція Big Tech

Усі чотири компанії відкидають висновки звіту про монополізм.

В Apple наполягають, що не мають домінантної частки ринку в жодній зі сфер свого бізнесу. Компанія заявила, що App Store приносить вигоду передусім розробникам програм.

Amazon відповів, що розуміє підвищений інтерес регуляторних органів, але вважає помилковим припущення, що успіх великих компаній може бути результатом тільки антиконкурентної поведінки. Компанія попередила: якщо “хибна логіка” конгресменів ляже в основу антимонопольного законодавства, мільйони незалежних продавців, які торгують на Amazon, можуть втратити цей майданчик. Це тільки зменшить конкуренцію.

Фото: EPA/UPG Гендиректор Amazon Джефф Безос під час слухань антимонопольного підкомітету, Вашингтон, 29 липня 2020.

У Google сказали, що ведуть чесну конкуренцію, а звіти обох партій містять застарілу і неточну інформацію про пошук та інші сервіси компанії. Пропозицію розділити компанії в Google назвали безцільною і шкідливою для користувачів та економіки США.

Facebook назвав придбання інших компаній звичайною практикою в будь-якій сфері та лише одним зі способів, які використовує компанія для впровадження нових технологій.

Звіт про антимонопольне розслідування може стати основою для майбутнього законопроєкту, але перед цим його ще треба затвердити на рівні підкомітету. Враховуючи, що республіканці підтримують не всі рекомендації, фінальний варіант може значно відрізнятися від поданого демократами.