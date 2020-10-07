У 2021 році кількість великих платників податків скоротиться на 20%

Це пов’язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії великих.

Державна податкова служба України затвердила реєстр великих платників податків на 2021 рік. До нього увійшли 1375 суб’єктів господарювання.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

"Порівняно з реєстром на 2020 рік кількість підприємств скоротилася на 254 платники. Це пов’язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії великих, що передбачено Законом № 466", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до Податкового кодексу України, великий платник податків – це, зокрема, юридична особа, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України (крім митних платежів) за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро.

Раніше загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Держбюджету, складала 1 млн євро податкових та митних платежів.

В Податковій також зазначили, що включення підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 рік вже відбувалось за оновленими критеріями.До нового реєстру не потрапили 535 платників, які на сьогодні обслуговуються в Офісі великих платників податків ДПС.

Нагадаємо, у грудні 2019 Державна податкова служба вперше з 2011 року виконала свою бюджетну частку. Надходження до загального фонду держбюджету становили 457,3 млрд.